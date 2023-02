Accordo sulla parola: è Stellone il post Cannavaro a Benevento

All’indomani dell’esonero di Cannavaro c’è già il nuovo allenatore. Il presidente Oreste Vigorito ha ingaggiato il 45enne Roberto Stellone. L’ex centravanti del Napoli è partito come tecnico nelle giovanili del Frosinone, conducendo la formazione Berretti alla conquista dello scudetto nel 2011/12. Promosso tecnico della prima squadra, in tre anni ottiene una promozione in B e una in A, la prima storica per i ciociari. Non riesce tuttavia a mantenere la massima categoria e retrocede in cadetteria lasciando la panchina dei canarini nel 2016. In seguito avrà esperienze in piazze importanti come Bari, Palermo (una finale playoff per la A persa contro il Frosinone), Ascoli e Reggio Calabria, collezionando 5 esoneri e due mancate riconferme. Stellone si è accordato con Vigorito sulla parola: questa mattina sarà in città per firmare un contratto di sei mesi con rinnovo automatico in caso di salvezza e dirigere il primo allenamento.

