Spezia/Napoli [Formazioni], debutto di Skomurodov ma liguri decimati. Lozano sul lato destro

Ultime Spezia – Per mister Luca Gotti non sarà semplice mandare in campo l’undici contro il Napoli, visto le tante defezioni. In tutto sono nove, tra infortuni e la squalifica di Giasy. In attacco ci sarà il debutto di Shomurodov con Verde al suo fianco. Ballottaggio Holm-Ferrer sul lato destro. Infine difesa a tre per la compagine ligure. Insomma non certo il miglior viatico per sfidare la capolista, ma con un “Picco” sold-out ci si augura che il fattore campo possa essere decisivo.

Ultime Napoli – Quest’oggi nel lunch-match del “Picco”, dove ci saranno oltre mille tifosi, anche se nella classica zona cuscinetto, senza i Residenti in Campania, il Napoli cercherà un altro successo per il primato in classifica. Spalletti ha tutti a disposizione ed ha sciolto l’ultimo dubbio della vigilia. Lozano l’ha spuntata su Politano sul lato destro. La difesa sarà la stessa delle ultime gare.

