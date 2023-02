Spalletti ignorava “il piccolo Picco”, ma non gli dà peso

Spalletti non sapeva del “piccolo Picco”. Il campo di La Spezia è 105 metri per 65, dimensioni che lo rendono più stretto rispetto agli altri di serie A. «È una cosa nuova, non sapevo delle misure del campo e mi documenterò, ma siamo abituati con uno dei tre più stretti (ride ndr). Abitualmente si spezzano le distanze in allenamento per fare esercitazioni e essere abituati a difficoltà maggiori in partita. Non è una scusante per noi per non fare la nostra gara», dice Spalletti che quindi non considera questo è un problema. Posizione diversa la ebbe Pioli, l’allenatore del Milan, che definì la cosa non corretta, mentre il tecnico del Napoli non gli dà peso. «La difficoltà sarà che lo Spezia sa come stare in campo, spero Gotti sia in panchina perché ha avuto un problema: è una persona che ha fatto vedere la passione che ha per questo sport e mi auguro di poterlo salutare. Loro sono bravi anche a palleggiare e hanno calciatori tecnici e veloci».

Factory della Comunicazione

Da Il Mattino