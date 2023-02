SERIE B FEMMINILE – Napoli-Trento 2-1, tabellino e cronaca

NAPOLI FEMMINILE-TRENTO 2-1

Factory della Comunicazione

MARCATORI: del Estal 34’ p.t. e 21’ s.t., Herlicher (T) 42’ s.t.

NAPOLI FEMMINILE (3-4-1-2) Tasselli; Di Marino, Franco, Veritti; Dulcic (dal 12’ s.t. Di Bari), Mauri, Ferrandi (dal 32’ s.t. Puglisi), Landa (dal 32’ s.t. Seghir); Pinna (dal 16’ s.t. Tamborini); del Estal (dal 32’ s.t. Sara Tui), Gomes (Copetti, Nozzi, Giacobbo, De Sanctis)

TRENTO (4-3-1-2) Valzolgher; Ruaben, Oberhuber (dal 40’ s.t. Chemotti), Tonelli, Andersson; Fuganti (dal 40’ s.t. Torresani), Kuenrath, Erlicher; Stockner; Bielak (dal 20’ s.t. Battaglioli), Rosa (Callegari, Varrone, Lucin, Settecasi, Gastaldello, Lenzi). All.: Marcolin

ARBITRO: Di Mario di Ciampino (Tasciotti-Calce)

Note: giornata fredda, soleggiata e ventosa in quel di Cercola. Spettatori 200 circa. Amm.: Ruaben (T), Franco (N). Rec.: 0’ p.t., 4’ s.t.

Una prova concreta del Napoli – impreziosita dalla doppietta di del Estal – ha permesso alle azzurre di superare il Trento e centrare l’ottavo successo casalingo stagionale, seppur con qualche brivido nel finale. Lipoff ha modificato qualcosa nel suo 3-4-1-2 inserendo Franco in difesa e Dulcic a destra, per il resto tutte confermate le calciatrici scese in campo dall’inizio contro il Tavagnacco.

Azzurre subito pericolose dopo due minuti su corner di Mauri e colpo di testa di Franco, smanacciato da Valzolgher con pallone poi terminato a fondo campo. Al 4’ sempre da azione d’angolo è arrivata una magnifica conclusione di Pinna che però è sfilata a lato di un soffio. Pericolosissimo però il Trento sull’asse Andersson-Rosa, stop e destro di quest’ultima con palla a baciare la traversa. Legno alto della porta avversaria anche per il Napoli al 16’ con una bella conclusione mancina di Ferrandi dopo una azione corale sulla fascia destra. Al 32’ doppio miracolo di Valzolgher che non si fa ingannare dal vento sul cross di Ferrandi e alza sulla traversa per poi respingere in modo prodigioso il tap-in a botta sicura di Landa. Il vantaggio che era nell’aria si è concretizzato al 34’ con del Estal che – come contro il Tavagnacco – ha ribadito in rete di piatto un cross mancino di Landa.

Ripresa al via con in campo le stesse ventidue che hanno chiuso la prima frazione. Emozioni con il contagocce fino al 21’ quando Gomes imbeccata da Di Bari sulla destra ha confezionato un assist al bacio che del Estal con il consueto tempismo ha trasformato nel due a zero (per la spagnola seconda doppietta consecutiva e già cinque gol in campionato). Al 26’ Gomes ha ispirato Tamborini “armando” il destro dell’ex empolese: traversa scheggiata per Tambo con un destro potente dal limite. Al 42’ il Trento ha accorciato le distanze con Herlicher di testa ben imbeccata da Rosa, un gol che ha cambiato la forma ma non la sostanza del risultato.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile