SERIE A – Spezia-Napoli 0-3, i top e i flop della squadra azzurra

Dopo il successo interno contro la Roma, il Napoli oggi ha affrontato al “Picco” lo Spezia di Gotti, sostituito dal suo vice Lorieri. Nella prima frazione la partita, tranne che ad inizio partita, la fanno gli azzurri. Da segnalare un quasi autogol di Caldara, un colpo di testa di Di Lorenzo e uno spunto di Kvaratskelia. Spalletti nell’intervallo sprona la squadra e dopo due minuti sblocca su rigore con georgiano per il mani di Reca. La partita è ormai sul filone dei partenopei, anche se ci vuole un super Rrahmani per fermare in tempo Shomurodov. Il raddoppio arriva grazie all’imperioso stacco di testa di Osimhen che anticipa un non perfetto Dragowski. Il Napoli realizza la terza rete, doppietta del nigeriano su assist di Kvaratskelia. Un successo che permette agli azzurri di guardare il derby di Milano con serenità e poi pensare alla Cremonese per riscattare la serata di Coppa Italia. Ecco le pagelle della sfida in Liguria.

Top

Rrahmani 6,5 – In una partita dove lo Spezia non ha creato eccessivi pericoli, il difensore bosniaco ha confermato tutta la sua forza. Bene nel primo tempo, ma è strepitoso su Shomurodov. Come sempre attento e concentrato.

Di Lorenzo 6,5 – Il capitano azzurro ad inizio gara sfiora la rete di testa. Per il resto attento in fase difensiva, dove Reca non gli crea problemi. Nella ripresa spinge in avanti e nel recupero è altruista, invece che tirare. Come si dice un capitano generoso.

Mario Rui 7 – Anche oggi il “Professore” lusitano ha dimostrato di essere superiore di fronte agli alunni avversari. Recupera palloni con estrema facilità e fino alla fine è stato superbo. Ormai è una certezza e lo è da due anni.

Lobotka 7 – Solo un errore al minuto 83, ma per il resto lo slovacco è come sempre impeccabile in mezzo al campo. Lui è una calamita per i palloni e gli avversari fanno fatica a tenere il suo passo. Insomma come sempre delizia per gli azzurri.

Politano 6,5 – Se si esclude una palla persa, per il resto l’ex di Inter e Sassuolo, se la cava. Da una sua pressione nasce il mani di Reca. Da un suo spunto nasce l’azione del gol di Osimhen e poi come sempre da una mano in difesa.

Osimhen 7,5 – Il bomber nigeriano ormai è l’incubo dei difensori. All’inizio quasi propizia l’autogol di Caldara. Poi come sempre corre e scatta. Nella ripresa però sale in cattedra e realizza la doppietta. L’attaccante mascherato ormai vede la porta e anche i record.

Kvaratskelia 7,5 – Il georgiano conferma di essere un giocatore fuori portata per gli avversari. Nel primo tempo crea scompiglio e sfiora la rete personale. Ad inizio ripresa segna di potenza dal dischetto. Prosegue nel far ammattire gli avversari e fornisce l’assist per Osimhen. Una furia insomma.

Flop

Zielinski 5 – Il polacco, dopo la buona prestazione contro la Roma, oggi invece a La Spezia è apparso non al top. Sbaglia un passaggio ad inizio match, poi ci prova dalla distanza. Nella ripresa prende un giallo e rischia ancora. Spalletti lo toglie dal campo per evitare il peggio.

Lozano 5,5 – Rispetto al polacco almeno cerca di vivacizzare nel primo tempo. La sensazione è che non riesce a saltare Reca come vorrebbe e solo in un caso crea pericolo. Non ripete insomma la partita contro la Roma.

A cura di Alessandro Sacco