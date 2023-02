Opta – Osimhen, Re nell’ Olimpo: 16 gol in 21 partite

Il numero di gol lo porta nell’ Olimpo, quello dei grandi numeri 9. In pochissimi sono quelli che hanno toccato e sfiorato certe cifre…16 gol in 21 partite, numeri da fenomeni ed infatti, quelli che ci sono riusciti lo erano e lui lo è. Victor Osimhen lo è, glielo hanno fatto presente al momento dell’intervista post gara e si è detto onorato di essere con loro. OptaPaolo lo conferma via tweet…

16 – Victor #Osimhen is only the 4th player in Napoli history able to score at least 16 goals in the first 21 Serie A games of the season, after Luis Vinicio (1955/56), Edinson Cavani (2012/13) and Gonzalo Higuaín (2015/16). King.#SpeziaNapoli

— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 5, 2023