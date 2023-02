Luca Gotti: “Le nove assenze? E’ dura ma daremo il massimo contro il Napoli”

LA SPEZIA – Sulla carta è una di quelle gare ingiocabili, ma il calcio è bello perché può sempre regalare qualche sorpresa. Da una parte una squadra piena di assenti, in un momento di grande difficoltà e con più di una mancanza, dall’altra la capolista lanciata, brillante e con tutti gli effettivi a disposizione. Non c’è partita, almeno a numeri.



PROVIAMOCI. Obiettivo fare bella figura, non potrebbe essere altrimenti, magari puntando sul fattore Picco già tante volte determinante. « Ci mancano nove giocatori, sono tanti. Sopperire a un paio di assenze è possibile, ma ora siamo in un momento particolare. Anche stavolta dovremo ripensare qualcosa, ma daremo tutto al massimo delle nostre possibilità », si scherma Gotti. Provando a interpretare le parole del tecnico, servirà uno Spezia non arrendevole per fare resistenza alla schiacciasassi di Spalletti .

LISTA “SMALL”. Basta guardare i convocati per farsi un’idea del momento: 23 giocatori, con i tre Primavera Candelari, Giorgeschi e Pedicillo, un Holm a mezzo servizio a causa di problemi legati alla pubalgia e un’altra bandiera bianca per Sala, vittima di un problema muscolare. Saranno scelte quasi obbligate per l’allenatore di Adria: davanti a Dragowski , Amian, Caldara e Nikolaou, con un ballottaggio fra Ferrer e l’ultimo arrivato Cipot sulla destra a centrocampo e il resto del reparto composto da Esposito (all’esordio dal 1’), Bourabia, Ampadu e Reca in mancina. Probabile in avanti la scelta della coppia inedita Verde-Shomurodov, con Agudelo utilizzabile a gara in corso.

