Spalletti, l’uomo del momento: a La Spezia per ricominciare

Luciano Spalletti è l’allenatore del mese di gennaio, l’uomo che guida una squadra capace di comandare in Italia e in Europa attraverso il gioco, unendo le prestazioni ai risultati. Ora, deve giocare la partita-aperitivo delle 12.30 con lo Spezia. Sa bene che il calcio è una trappola e non fa che insistere con i suoi. Come un martello: lo scudetto non è lontano ma neanche vicino, e così per eguagliare Diego e i suoi fratelli non resta che tenere il ritmo.

“Coach of the Month” perchè «Oltre al bel gioco e alla disciplina tattica, il tecnico toscano ha saputo trasmettere ai suoi calciatori una mentalità vincente che ha portato il Napoli ad ottenere a gennaio 12 punti sui 15 disponibili, con 11 reti realizzate e solo 3 subite, superando avversarie di prestigio come Juventus e Roma. Se il Napoli è un gruppo compatto e concentrato in ogni sua componente, il merito, oltre che della società, è certamente del lavoro di Luciano Spalletti e del suo staff», le parole dell’ad della Lega, De Siervo. Domani si ricomincia da zero, come piace al signor Luciano, anche perchè quella con lo Spezia, non è mai una partita banale per lui: ci ha giocato dal 1986 al 1990, in C1.