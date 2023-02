SERIE A – Cremonese-Lecce 0-2, i grigiorossi non si ripetono e i pugliesi di Baroni fanno l’impresa

Questo pomeriggio allo stadio “Zini” di Cremona, i grigiorossi, dopo aver eliminato la Roma in Coppa Italia ha affrontato il Lecce. Il primo tempo da segnalare solo un tiro-cross di Strefezza che Colombo non sfrutta in pieno. Per i padroni di casa solo un colpo di testa centrale di Ciofani. Nella ripresa il Lecce sblocca la gara con lo splendido stacco di testa di Baschirotto. Non c’è la reazione della Cremonese che subisce il raddoppio con lo splendido tiro a giro di Strefezza. Nel finale solo un tiro di Gyan, parata in angolo da Falcone. Per la squadra di Ballardini una prestazione sotto tono, mentre il Lecce conferma di essere una squadra solida e la buona classifica ne è una conferma.

Factory della Comunicazione

CREMONESE-LECCE 0-2 (0-0)

RETI: 58′ Baschirotto (L), 69′ Strefezza (L)

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches (74′ Aiwu), Vasquez; Sernicola, Pickel (46′ Castagnetti), Meité, Benassi (65′ Tsadjout), Valeri (59′ Afena-Gyan); Dessers, Ciofani (59′ Galdames) A disp.: Saro, Sarr, Bianchetti, Ghiglione, Okereke All.: Davide Ballardini

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez (86′ Helgason), Hjulmand, Blin (39′ Askildsen); Strefezza (73′ Oudin), Colombo (86′ Persson), Di Francesco (73′ Banda) A disp.: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Tuia, Ceccaroni, Lemmens, Cassandro, Pezzella All.: Marco Baroni

ARBITRO: Sig. Daniele Orsato della sezione di Schio (Assistenti: Sig. Alessandro Lo Cicero di Brescia e il Sig. Mauro Vivenzi di Brescia. Quarto uomo: Sig. Alberto Santoro di Messina. Var: Sig. Eugenio Abbattista di Molfetta. A-Var: Marco Serra di Torino)

NOTE: Giornata soleggiata, si registrano circa 14° C. Terreno in buone condizioni. Pickel (C) ammonito al 45’+2 per gioco scorretto. Colombo (L) ammonito al 76′ per gioco scorretto. Askildsen (L) ammonito all’89’ per gioco scorretto. Spettatori totali: 11.189 (paganti: 3.836; abbonati: 7.353).

AMMONITI: Pickel (C), Colombo (L), Askildsen (L)

ESPULSI: –

ANGOLI: 4-7

RECUPERI: 2′ ; 4′

A cura di Alessandro Sacco