LIVE – Spalletti: “Per scrivere la storia ci vogliono i risultati! Con lo Spezia gara importantissima”

11:19 – L.Spalletti: “Si diceva all’inizio che noi non potevamo fare questo percorso, ora pensiamo allo stesso modo che gli altri non possano fare questo percorso come abbiamo fatto noi. A noi ci rimane l’obbligo di fare risultati, fin quando quelle dietro non ci vengano a ridosso. Ci vuole la consapevolezza che solo i fatti e i risultati sono capaci di scrivere la storia, per cui questi risultati bisogna continuare a farli da qui alla fine del campionato”.

11:16 – L. Spalletti: Calo nel mese di gennaio?

“Quando veniva detto questo da un punto di vista nostro l’attenzione era verso la possibilità di allenarci bene, verso la qualità degli allenamenti. Che ci fosse ritmo, con il pallone che gira a duemila con qualità e precisione. Il risultato sull’espressione di gioco della squadra era difficile poterlo dire ma l’attenzione ai particolari è stata massimale.

11:10 – L.Spalletti: Tifosi? Il contatto con loro c’è sempre, per quello che è l’affetto e l’amore che riceviamo per le strade di Napoli tutti i giorni. Ci vogliono strutture corrette per portarli con noi a Castel Volturno, abbiamo già fatto allenamenti al Maradona in passato a porte aperte. È indispensabile che siano con noi fino alla fine senza mollare di un centimetro”. Il calciatore in campo ha un orecchio per l’allenatore e uno per le curve e il tifo allo stadio. Se viene a mancare un componente ci sono difficoltà.

11:08 – L. Spalletti: “Partita trappola contro lo Spezia?

“Esiste se facciamo discorsi su vittorie facili e pensiamo al derby. Ma allo Spezia non frega niente del derby, dobbiamo concentrarci su quello che è un match importantissimo in un campo difficile. Soltanto quella che è l’attenzione e dedizione su qualsiasi tipo di partita ci permetterà di andare a sfruttare l’occasione che abbiamo. Ci sono in palio 3 punti importantissimi”.

Questa mattina, all’interno della sala stampa di Castel Volturno, interverrà il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, prima dell’allenamento e partenza per La Spezia. Il mister di Certaldo parlerà del momento della squadra e presenterà la trasferta in terra ligure. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

