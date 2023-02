E. Fedele: “Se fossi in Spalletti non farei cambi di formazione rispetto alla gara con la Roma”

Enrico Fedele, dirigente e opinionista, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live della sera (20-21) condotta da Dario Sarnataro:

«Basta parlare di mercato, futuro e della telefonata di De Laurentiis: è venerdì sera ed è giusto pensare solo allo Spezia. Oggettivamente non c’è partita e se fossi in Spalletti non farei cambi di formazione rispetto alla gara con la Roma, se non forse Politano al posto di Lozano. Non ho timori, le partite vanno sempre giocate e lo Spezia si batterà, ma il Napoli se non si adagia, e non vedo nessun motivo o alcun segnale per farlo, vincerà senza dubbi. Il campionato del Napoli è stratosferico e merita di vincere: ai tifosi dico di goderci il momento e di gioire per la propria squadra. A me non piace godere delle sconfitte altrui, e quindi della situazione della Juventus non mi importa nulla. Sbagliato pensare che i bianconeri senza penalizzazione sarebbero in corsa: il Napoli quest’anno è più forte e dopo la vittoria al Maradona contro la Juve ha scavato un solco insuperabile tra sè e la Vecchia Signora».