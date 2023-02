Renica: “Simeone determinante in questo Napoli, ho un timore su Kvara”

Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 durante la trasmissione Legends, e ha parlato di Napoli-Roma e del gol di Simeone.

Factory della Comunicazione

Ecco le sue dichiarazioni:

“Simeone in gol con la Roma? Ogni volta che entra è determinante, così come lo era già stato con Milan e Cremonese. Questa è stata la vittoria della rosa, della squadra.

Errori come quello di Smalling sul gol di Simeone ai nostri tempi non si facevano, il calcio è cambiato: in alcune cose in meglio, per altre in peggio. Su alcune cose il calcio è migliorato, per esempio la costruzione dal basso. Ma su tante altre cose ci sono errori madornali.

Errori come quello di Smalling sul gol di Simeone ai nostri tempi non si facevano, il calcio è cambiato: in alcune cose in meglio, per altre in peggio. Su alcune cose il calcio è migliorato, per esempio la costruzione dal basso. Ma su tante altre cose ci sono errori madornali”. Kvaratskhelia è partito in maniera impressionante, poi ha avuto un calo. Ufficialmente è stato male ma lo vedo un po’ distratto, non vorrei che fosse per via delle voci di mercato”.