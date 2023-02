L’ “appello” di Lucio: “Tifosi? Sarà importante il vostro sostegno. Noi dovremo dare tutto per loro”

La storia, dicevamo, nasce spontanea alla fine della prima intervista di Gollini. Spalletti sbuca dagli spogliatoi del centro sportivo di Castel Volturno, saluta e poi scrive la sua lettera.

Tutta d’un fiato: «Magari posso tentare di fare un appello ai nostri sportivi, ai nostri tifosi…».

Prego, ci mancherebbe. On air: «E gli voglio dire che adesso è più importante il loro sostegno di quello che posso dire io in campo!».

E ancora, in crescendo: «Per cui: che ci stiano vicini, soprattutto in questo momento qui. Si fa tutto per lei, tutto per lei e Forza Napoli».

Sta per andare via, ma la curiosità monta: lei chi, cosa? «Tutto per lei: città di Napoli. Tutto per lei: maglia del Napoli. Tutto per lei: squadra. Tutto per lei: storia».

Una grande entità azzurra. «Tutti, tutto per lei. Non per lui. Niente per singoli elementi: si fa tutto per la città. Va detto. Io ho cominciato a dirlo nell’altra conferenza e lo dirò nella prossima. E poi deve diventare un mantra, uno slogan: tutto per lei».

Conviene impararlo a memoria, insomma. E conviene anche andare all’estate 2021, quella del suo arrivo: fu lui, pochi giorni prima del ritiro di Dimaro, a chiedere di stampare sulla casacche d’allenamento la prima strofa di un ritornello da stadio che a questo punto chiude il cerchio: “Sarò con te… E tu non devi mollare…”. La seconda strofa fa così: abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione. Appunto.

Fonte: CdS