I Red Devils vogliono Osimhen, primo obiettivo dello United

Victor Osimhen si sta mettendo in mostra con i suoi gol e le sue giocate, che stanno contribuendo a gran parte del successo azzurro sia in campionato che in Champions League. ESPN scrive, a proposito, di un forte interessamento del Manchester United per l’attaccante napoletano, come riportato da ilmattino.it. “Tutti gli indizi porterebbero a Victor Osimhen, l’attaccante del Napoli che è il primo obiettivo dei Red Devils per la prossima sessione di mercato e che ha già convinto i dirigenti inglesi.In attesa che si capisca quanto e se cambierà la dirigenza del Manchester United nei prossimi mesi – con il club che potrebbe essere messo in vendita almeno in parte dal fondo che lo controlla – è chiaro che gli inglesi vogliano investire su Osimhen per le potenzialità e il futuro: sanno già che De Laurentiis chiederà tanti soldi ma sono pronti a partire da una base di 110 milioni di euro. Cifre non così folli in Inghilterra, ma che trasformerebbero Osimhen in uno dei più pagati di sempre in Premier League”.

