F. Bernardini, giornalista: “E’ una mission impossibile per la squadra di casa”

A Radio CRC è intervenuto Fabio Bernardini, giornalista de ‘La Nazione’: “La panchina di Gotti? Al momento non scotta, ma è chiaro che le ultime tre prestazioni non sono piaciute in generale perché c’è stata un’involuzione sul piano del gioco complici anche le pesantissime assenze che la squadra ha patito. Se vengono a mancare 7/8 giocatori in queste partite, la squadra ne risente. Ma queste gare non sono state all’altezza anche se le assenze pesano nell’economia della squadra e non si può non dirlo. Un po’ tutti auspichiamo che la Lazio riesca ad imporre maggiore potenziale a Verona. Spezia-Napoli è una sorta di mission impossibile per lo Spezia, mancano dei giocatori fondamentali. Ci sono 8/9 giocatori fuori. Sulla carta ho analizzato un po’ la partita in questi giorni ed è evidente che lo Spezia non ha grandi possibilità di uscire indenne. Però lo spirito di questa squadra riflette un po’ le caratteristiche di noi spezzini. Presumo che la squadra faccia una prestazione valida sul piano agonistico anche perché sollecitata dalla piazza. Sul mercato lo Spezia è stata una delle società più attive in Serie A anche grazie alla cessione record di Kiwior per 25 milioni. La società ha investito 12 milioni. In attacco e a centrocampo la formazione di Gotti ha avuto a livello qualitativo un miglioramento, in difesa è tutto da verificare. Shomurodov dovrebbe esordire contro il Napoli, ma non credo abbia i 90 minuti nelle gambe perché non gioca una partita ufficiale da novembre. Magari giocherà in coppia con Verde che poteva partire ed è rimasto”.

Factory della Comunicazione

Fonte: Radio CRC