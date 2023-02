C. Onofri: “Il Napoli ci ha messo la firma, chi rincorre ha poche speranze”

Claudio Onofri, allenatore e opinionista, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni

«So che a Napoli la scaramanzia è una religione, ma il Napoli ha messo la firma su questo campionato da tempo per la forza individuale, per il modo di giocare, per la completezza della squadra. Chi rincorre ha pochissime speranze. Come si fa in questo momento a gestire 13 punti di vantaggio? Cercando di non far abbassare la guardia a nessuno, ma in questo senso aiutano coloro che entrano in campo con la motivazione che ha Simeone, per esempio. Spalletti ha creato una squadra eccezionale, il Napoli è proprio bello da vedere per tutti gli amanti del calcio e non solo per i tifosi partenopei. Gli azzurri meritano questa posizione non solo in Italia ma anche in Europa. La sfida con lo Spezia? Ho visto la gara che i liguri hanno giocato con l’Atalanta, e sembravano loro gli orobici. Gotti ha impostato una gara molto interessante, con un pressing notevole, mettendo in luce calciatori come Holm, Ampadu e Nzola. In questa fase hanno perso un po’ di smalto, ma il Napoli e Spalletti sanno bene che non sarà una partita semplice perché anche se lo Spezia lamenta molte assenze, l’atmosfera che si crea allo stadio “Picco” ti aiuta a sopportare delle difficoltà enormi. Ovviamente il Napoli è favorito ma non è un ostacolo semplice da scavalcare».