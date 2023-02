Zielinski è tornato, il suo feeling con Spalletti non è mai passato

Il Napoli può contare di nuovo sull’estro e la qualità di Piotr Zielinski, il centrocampista che spesso, nella scorsa stagione, nelle sue prestazioni ha lasciato spesso a desiderare. Ma, anche tornando alla gara di domenica scorsa contro la Roma, ora si può dire che il polacco è tornato e darà il suo grande contributo alla causa azzurra, come scrive oggi Il Mattino. “La stella di Zielinski è tornata a splendere, il polacco è stato determinante nell’ultimo match degli azzurri di domenica scorsa contro la Roma dopo le precedenti prestazioni del 2023 al di sotto dello standard migliore. E Piotr quando è al massimo fa la differenza, diventa l’uomo in più, quello che sposta gli equilibri nel Napoli di Spalletti per la sua capacità di non dare mai punti di riferimento agli avversari che trovano in difficoltà a marcarlo: un centrocampista che attacca e difende, svolge la doppia fase con grande intensità e incisività, l’uomo più difficile da leggere per gli avversari proprio per l’imprevedibilità delle sue giocate.

Factory della Comunicazione

Il tecnico toscano fin dal primo momento che è arrivato sulla panchina del Napoli gli ha dato fiducia: il polacco assicura qualità al palleggio degli azzurri, una caratteristica fondamentale per quelle che sono le idee di Spalletti. Tornato mezzala sinistra nel 4-3-3 (ruolo dove è stato impiegato anche Ndombele che ieri non si è allenato per una sindrome influenzale) riesce a tirare fuori al meglio tutte le sue qualità perché ha più campo davanti a sè per affondare puntando in verticale e poi occupa spazi diversi cambiando posizione in base allo sviluppo della manovra”.