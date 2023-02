Schira: “Mercato deludente, per il Napoli potrebbe esserci un incastro Traorè/Lozano”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Nicolò Schira, esperto di calciomercato: “Un mercato deludente, non c’erano soldi, né fantasia. La Juventus non ha fatto nulla, l’Inter neppure, la Lazio un last minute con Pellegrini, il Milan ha fatto un’operazione da poco conto, la Roma ha preso un difensore per completare la rosa, ma non so se lo vedremo più di tanto in campo, credo che i titolari restino quelli che già ci sono. Zaniolo? Un bel problema, un separato in casa, c’è anche il rischio che entrino in ballo carte bollate tra avvocati. C’è stato un tentativo di aggressione, qualcosa che esula dal mondo del calcio ed è orrendo. Karsdorp? Nel calcio, le cose cambiano in poco tempo. Alla fine, è rimasto lì, la Roma avrebbe voluto 10 milioni, nelle ultime settimane pare si sia allenato bene, a tal punto che Mourinho ha pensato di riaccoglierlo. La sensazione è che verrà reintegrato. Ci sono ancora mercati aperti, ma sicuramente non fanno al caso di Zaniolo. Tra la vigilia di Napoli-Roma e nel post, Mourinho ha caricato taniche di benzina sulla vicenda. Anche la vicenda Skriniar è stata gestita male, un errore di entrambe le parti. Amrabat? Un’altra situazione spinosa. La Fiorentina è molto irritata, non puoi portare a mezzogiorno nell’ultimo giorno di mercato, un prestito oneroso con diritto di riscatto, è ovvio che la Fiorentina dice di no e poi il giocatore finisce per sfogarsi sui social. Traorè al Napoli? È un’opzione. Lui è in scadenza, vuole aspettare, è un ’96 e può essere un’opportunità interessante, ci potrebbe essere anche un incastro con Lozano. Premier sui gioielli del Napoli? Se fossi in uno dei tifosi del Napoli, mi godrei questa stagione. Secondo me, il calcio -ed il Napoli l’ha dimostrato- deve essere improntato a vendere quando è il momento. Se arrivano offerte da cifre blu, come si può dire di no?”.

