Migliore: “L’arma in più del Napoli è Spalletti”

, nel corso della trasmissione, è intervenuto, ex calciatore: “Sono mezzo napoletano. L’arma in più di questo? Sicuramente è anche Spalletti , ma quando le cose vanno bene ci sono tantissimi fattori. Dopo tanti anni che ci hanno provato, quest’anno sta girando tutto bene meritatamente perché siache i giocatori hanno formato una squadra completa in cui chi entra fa la differenza. Mancano tante partite, ma ilsta dimostrando di esserci sia inche in. Lo? Sta facendo il suo campionato, è al terzo anno ined è già un miracolo salvarsi. Deve continuare a lottare come sta facendo, non è una squadra facile da affrontare ed ildeve stare attento. È una squadra che vedo giocare ogni tanto in casa, è bella compatta. L’eliminazione deldalla? Secondo il mio parere se c’era una partita da perdere avrei preferito quella fossi stato il. Quest’anno l’obiettivo è il campionato, poi ha perso ai rigori e può capitare. Sarò molto combattuto tra, perché ho giocato con i liguri per quattro anni e sono stato anche capitano. Che partita mi aspetto domenica? Secondo me in casa è unomolto aggressivo che proverà a difendersi e ogni tanto proverà a dare fastidio a questo. Mancheràche sta facendo un grande campionato. Ilparte favorito, ma sarà una partita molto combattuta e non sarà così facile per gli azzurri al. Nelstanno tutti rendendo al 120/150% delle proprie potenzialità secondo me. Bisogna fare i complimenti aperché non è così facile. In questa squadra tutti hanno voglia di partecipare e danno un enorme contributo.sta facendo un grandissimo lavoro.È un allenatore che prepara molto bene le partite e un po’ comeriesce ad ottenere una squadra ordinata che è molto difficile da arginare. Loha tanti giocatori promettenti. Per una realtà come loè un ottimo risultato avere 18 punti. Gotti sta facendo grandi cose.? Non lo conosco bene, ma ne parlano tutti bene e sicuramente potrà dare una mano alloche ha bisogno di tutti in rosa per salvarsi“.