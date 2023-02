Giornalista Gazzetta: “Al mercato del Napoli dò zero per premiare quello estivo”

A Radio CRC, nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete, è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport: “Il mercato? Il Napoli avendo una squadra monumentale non aveva bisogno di rinforzarsi, io dò un senza voto per elogiare il mercato estivo. La questione Zaniolo? Bisogna vedere cosa accade in casa Milan perché i dirigenti lo gradivano e volevano prendero subito, ma è mancato lo scatto finale e la volontà di investire circa 25 milioni per un giocatore che in estate varrà di meno. Poi il Milan deve fare i conti con De Ketelaere che non è sbocciato. Il caso Leao è una spina nel fianco ed un caso che non si riesce a risolvere. La realtà è quella che abbiamo individuato nell’articolo di ieri in cui parlavamo di una clausola richiesta dal giocatore. Il mercato di gennaio lo abbiamo vissuto più in previsione dei casi da risolvere per l’estate che per i rinforzi immediati. L’Inter ha rifiutato l’offerta del PSG in estate per Skriniar pensando di avere il sì del giocatore. Inzaghi ha detto che lo utilizzerà, ma il danno economico per l’Inter è evidente. Vedremo a che cifre verrà ceduto Zaniolo. Il Napoli è stato chirurgico nel scegliere a meglio, aveva poco da cambiare. C’era la possibilità di prendere Gollini al posto di Sirigu e di mandare Zanoli in prestito per Bereszyński che è un terzino collaudato. Il valore di Osimhen? Il costo di un attaccante va sempre aumentando, ma una stima con largo anticipo è difficile. Il prezzo di Enzo Fernandez è frutto dell’immediatezza. Il valore di Osimhen è chiaramente in ascesa e superiore ai 100 milioni, lo vedremo in estate a seconda delle strategie delle squadre della Premier League“:

