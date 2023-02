F. Lucchesi: “Se il Napoli oggi è un modello, il merito è del gruppo”

Fabrizio Lucchesi, dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro. “Quanto vale Osimhen? Tantissimo, poi il prezzo lo fa chi compra, ma sicuramente si parlerebbe, se dovesse andare via, di cifre e di operazione con numeri da record. Ma ancora ci sono tante gare e il ragazzo può segnare molti gol. Quanti meriti ha Spalletti? Tanti, per come gestisce e per come gioca il Napoli. Il cambio con Simeone con la Roma è stata una intuizione ma anche perchè le circostanze sono state positive. Lui ha fatto ciò che gli sembrava giusto, gli è andata bene e così è parso ancora più geniale di quanto già non lo sia. Il Napoli ha squadra forte, compatta, l’ambiente mi pare allineato, si sente da lontano che tutti respirano i il profumo di vittoria, ma lo riescono a contenere per evitare gli errori che in passato sono stati commessi, perchè il Napoli in certi momenti di alcune stagioni se li è un po’ tirati addosso. I rischi? Il campionato appare finito, il margine è ampio, ma il calcio ci insegna che bisogna sempre stare sul pezzo. Il Napoli deve avere paura di se stesso, deve solo implodere in modo clamoroso e storico per non vincere, perchè è la squadra più forte del campionato. Il Napoli si propone di essere un modello, un plauso va fatto a tutto il gruppo di lavoro, al management: vendono bene, comprano meglio, i giocatori sono tutti valorizzati, vinci le partite. Sembra la ricetta ideale per creare un modello di riferimento. Ma tutto quello che il Napoli sta facendo sinora è strameritato”.

Factory della Comunicazione

La Redazione