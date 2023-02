Avv. Distaso: “Se si mettono d’impegno, la affossano”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Ruggiero Distaso, avvocato penalista esperto Calciopoli: “C’è da mettere in chiaro un concetto di fondo: quando si fa l’esame d’avvocato, ci sono 3 giorni di scritti. Il primo giorno si fa un parere di civile, poi penale ed in fine un atto. Chi fa il penalista, fa mediamente un atto d’appello, nonché la condicio sine qua non per diventare avvocato. È chiaro che gli avvocati della difesa stanno studiando un appello, a qualcosa dovranno pur appellarsi. Se si mettono di impegno, quest’anno la Juventus la fanno affossare, aprono un’altra inchiesta per il falso in bilancio ed è finita. Basti pensare che c’è l’eventualità che vengano squalificati dei giocatori, con chi va a giocare la Juventus? Con la Primavera? Riceverà un’imbarcata tremenda. Da ciò che ho sentito e letto sul web, i punti su cui vogliono discutere sono i seguenti: ne bis in idem, un principio per cui una squadra, non può essere processata più volte per lo stesso reato. Sono state trovate nuove prove, quindi, il processo può essere riaperto. Nel penale, se escono nuove prove che vanno a peggiorare la situazione dell’imputato, allora vale la regola del ne bis in idem. Ammazzare la Juve significa ammazzare il calcio italiano? Allora a questo punto dobbiamo dargli una card affinché loro possano fare tutto per non penalizzare il calcio italiano?”.

