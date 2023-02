UFFICIALE – Molina e Benali passano al Bari

SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’AC Monza le prestazioni sportive del centrocampista Salvatore Andrea Molina (01.01.92, Garbagnate Milanese); il calciatore lombardo ha firmato un contratto fino al giugno ’23.

Il duttile centrocampista scuola Atalanta, dopo le esperienze in Lega Pro con Foggia prima e Barletta poi (51 presenze totali e 3 reti), nel ’13-’14 gioca da protagonista il suo primo campionato di Serie B (39 pres., 4 gol) prima di tornare a Bergamo e fare il suo esordio in Serie A con la Dea. Veste in Cadetteria le maglie di Carpi, Cesena, Perugia e Avellino prima di passare, nella stagione ’18-’19, al Crotone dove rimane fino al gennaio del ’22 conquistando con i pitagorici una sorprendente promozione in Massima Serie sfornando ben 11 assist. Passato al Monza è tra i protagonisti della prima promozione in A dei brianzoli dopo la vittoria nella finale play-off contro il Pisa; quest’anno per lui 5 presenze in A.

Benvenuto Salvatore !

SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Brescia Calcio i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista libico, con cittadinanza inglese, Ahmad Benali (07.02.92, Manchester); ha firmato un contratto fino a giugno ’24.

Nel contempo Manuel Scavone è passato a titolo definitivo alla Società lombarda.

Nato in Inghilterra da genitori libici, Benali cresce nelle giovanili del Manchester City facendo il suo esordio nei professionisti con la maglia del Rochdale, in Terza Divisione. Nel ’12 arriva in Italia e firma con il Brescia giocando, in tre stagioni, 90 partite condite da 13 reti. A luglio ’15, via Palermo, arriva in prestito al Pescara con cui il duttile centrocampista conquista la Serie A (33 presenze e 6 gol in A), rimanendo in riva all’Adriatico anche in Cadetteria fino al gennaio della stagione successiva. La nuova tappa della carriera di Benali è a Crotone dopo rimane praticamente 4 anni conquistando una nuova promozione in A nella stagione ’19-’20: con i pitagorici un totale di 28 presenze e 1 gol in A, 62 presenze e 14 reti in B. Dopo aver chiuso il campionato ’21-’22 perdendo la finale play-off di B con la maglia del Pisa, torna al Brescia con cui quest’anno ha giocato 12 partite. Ha vestito 12 volte la casacca della Nazionale libica, mettendo a referto 3 reti.

Benvenuto Ahmad !

Fonte: sscalciobari.it