Sull’acquisto di Kim Minjae il club azzurro è stato fortunato

“Tu puoi avere i migliori scouting al mondo, ma la differenza la fanno le contingenze, anche quelle fortunate. Già perché, per un discorso di sostenibilità economica, il Napoli acquista solo dopo aver ceduto. E sulle tracce di Kim Minjae il club azzurro era da parecchio tempo. Una “soffiata” avuta dalla Cina nel 2019 da Giuntoli attraverso un tecnico che operava in Super League in quel periodo. Poi l’accurato lavoro sulle piattaforme specializzate per analizzare ogni prestazione: in casa, in trasferta, con squadre più forti, in posizione diverse. Solo dopo arriva la relazione finale che convince Giuntoli sulla sussistenza della sostenibilità economica per portare a De Laurentiis il sudcoreano come miglior soluzione per sostituire Koulibaly. Con Spalletti che nel frattempo aveva studiato il giocatore e se n’era invaghito. Ma la fortuna sta nei tempi. Perché il Napoli non si poteva muovere con il Fenerbahçe, detentore del cartellino, fin quando la cessione di Koulibaly non si fosse realizzata. E per fortuna del Napoli il Chelsea si mosse concretamente a metà luglio. Giusto in tempo per convincere Kim, già d’accordo coi francesi, a non firmare per il Rennes e accettare il Napoli. Si fosse mosso il Chelsea una settimana dopo, Kim non sarebbe più arrivato in azzurro. E questa è storia che è accaduta anche con altri giocatori”. Fonte: La Gazzetta dello Sport

Factory della Comunicazione