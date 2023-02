Pillon, all.: “Tutti ci aspettavamo un Napoli che partisse svantaggiato, ma Giuntoli è stato bravissimo”

Giuseppe Pillon, ex Spezia e allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Con Luciano abbiamo condiviso tanti anni a La Spezia, sono felice per lui. Il Napoli sta viaggiando splendidamente, quando una squadra gioca così si vede la mano dell’allenatore ed è merito suo. Tutti ci aspettavamo un Napoli che partisse svantaggiato, ma Giuntoli è stato bravissimo. Con Cristiano ho lavorato a Carpi, in questo è davvero un fenomeno: sono gli acquisti suoi e sono contento di come sta andando. Se faccio il tifo per il Napoli di Luciano e Cristiano? Dalla nascita sono juventino (ride ndr)… Ma certo che mi fa piacere vedere che il Napoli continui così e possa raggiungere qualcosa che merita da tanto tempo. Un messaggio mio a Spalletti? Per carità, non voglio portargli sfortuna (ride ndr)! Sono davvero felice per lui, la sua forza è quella sana vena di pazzia che mette dentro il suo lavoro ogni giorno. La gara con lo Spezia? Occhio perché sarà delicatissima, mai dare per scontato nulla in Serie A. Il Napoli non dovrà sottovalutare nessuno d’ora in poi, tutte vorranno togliere punti alla capolista. Poi ora arriveranno gli impegni europei e si giocherà ogni tre giorni. Spalletti però è bravissimo nel mantenere gli equilibri del suo spogliatoio e nel non stravolgere troppo la formazione”.

Factory della Comunicazione