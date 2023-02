Filardi: “Napoli, idee chiare, fame e voglia di vincere sempre”

Massimo Filardi, ex difensore azzurro, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotta da Dario Sarnataro: «Non vedo e non ci sono ostacoli per questo Napoli, soprattutto perchè ha acquisito la mentalità vincente che in passato abbiamo spesso invocato. Secondo me è nel girone di Champions ha dimostrato di averla, non accontentandosi, mostrando di non speculare sul risultato ma provando sempre a segnare, nonostante il vantaggio. Non vedo ostacoli per questo motivo, la squadra scende in campo con le idee chiare, con la fame e con la voglia di vincere sempre. Il capolavoro assoluto che ha compiuto Giuntoli con la società è principalmente quello di aver preso calciatori che hanno voluto con forza vestire la maglia azzurra. Esprimono così un senso di appartenenza fondamentale. Questo Napoli può farci divertire anche in Champions, ha tutti i mezzi per andare avanti, ha una rosa profonda ed alternative importanti. Nel 1987 quando abbiamo capito che avremmo vinto lo scudetto? Dopo la vittoria a Torino con la Juventus per 3-1 a novembre del 1986… magari quest’anno è stato il blitz a Milano con i rossoneri per 2-1, ma dovranno poi dircelo gli attuali azzurri”

