Canè: “Osimhen ha imparato in 3 mesi ciò che altri imparano in anni”

Faustinho Jarbas Canè, ex attaccante e bandiera del Napoli, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotta da Dario Sarnataro: «Sto provando molta gioia e felicità per la squadra e per la società, e soprattutto per l’ambiente che merita tutto questo e altro. Peccato che questo campionato, senza togliere merito, sta deludendo in tutti i sensi. Ma non è un modo per sminuire quello che stanno facendo gli azzurri. Il Napoli ha grandi meriti anche negli acquisti, merito anche di De Laurentiis che ormai ha imparato come si sta nel calcio. Il presidente merita rispetto, con il ds Giuntoli e gli altri collaboratori stanno ottenendo grandi risultati. Devo dare atto a Spalletti, al cui arrivo parecchi di noi hanno storto il Napoli più per il carattere che per le qualità di tecnico, di aver fatto un lavoro importante, pensiamo a Lobotka, ma anche per come fa giocare questa squadra. E pensiamo anche al coraggio di togliere Osimhen contro la Roma, per fare posto a Simeone che poi ha deciso la gara. Osimhen? E’ andato all’Università e ha imparato in tre mesi quello che altri imparano in anni. Ha avuto la fortuna di avere Spalletti che non si stanca mai di insegnare calcio ma non è da tutti avere l’umiltà e la voglia di migliorarsi ogni giorno. Margini di miglioramento? Ne ha ancora, specie sul piano tecnico, nella partecipazione alla manovra, ma ora per esempio in area è fortissimo, sui cross e nei movimenti. Basti pensare al gol con la Roma: ho visto solo Pelè fare gol del genere. Il nigeriano ha fatto un palleggio in area e tiro al volo, peraltro a due passi dall’area piccola. Gol sensazionale, Pelè ovviamente ci metteva ancora maggiore tecnica e magia. Credo che il Napoli possa fare bene anche in Champions, Raspadori crescerà, Lozano sta crescendo, il georgiano è un po’ appannato ma tornerà quello di prima se sarà più sereno in tutti i sensi”

