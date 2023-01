UFFICIALE – Il “napoletano” Sebastiano Esposito in prestito al Bari

SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’FC Internazionale i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante classe ’02 Sebastiano Esposito. Sarà da subito a disposizione di mister Mignani.

Nativo di Castellammare di Stabia, Esposito cresce in una famiglia fortemente legata al mondo del pallone, con padre e fratelli calciatori. Insieme con il fratello Salvatore, attualmente allo Spezia Calcio, si trasferisce giovanissimo al settore giovanile del Brescia dove rimane fino al 2014, prima di passare alle giovanili nerazzurre. Le sue precoci qualità vengono notate da mister Spalletti che nella stagione ’18-’19 lo fa esordire a San Siro contro l’Eintracht Francoforte in Europa League all’età di 16 anni, 8 mesi e 12 giorni, che ne fanno il più giovane debuttante dell’Inter in una competizione europea. La stagione successiva, con Antonio Conte in panchina, trova il debutto in Champions League contro il Borussia Dortmund (conquistando un calcio di rigore) e in Serie A contro il Parma diventando il primo giocatore del ’02 ad esordire in Massima Serie. Alla prima da titolare contro il Genoa a San Siro, il 21 dicembre, segna su rigore il gol del definitivo 4-0 superando un monumento nerazzurro come Bergomi quale più giovane marcatore dell’Internazionale a San Siro. Nella stagione ’20-’21 gioca con le maglie di SPAL e Venezia totalizzando 29 gettoni in B segnando 3 gol, centrando la promozione con i lagunari al termine dei play-off. Passa dunque al Basilea l’anno successivo bagnando con gol l’esordio nel campionato svizzero (saranno 4 reti nelle prime 5 giornate con i rossoblù, con un totale di 7 reti in 34 presenze), e trovando la via del gol anche in Europa Conference League. A luglio di quest’anno va a giocare in Belgio, con la prestigiosa maglia dell’Anderlecht (14 presenze e 1 gol). Ha militato in tutte le giovanili Azzurre, l’ultima in U21 a settembre, in amichevole contro il Giappone insieme ad Elia Caprile.

