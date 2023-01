Sergio, ex Roma: “Spalletti è uno che conosce molto di calcio, molto tattico”

Julio Sergio, ex calciatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete.

Factory della Comunicazione

“Non gioco più, adesso sono un procuratore. Ho fatto l’allenatore ma ho avuto alcuni problemi, ho fatto la scelta di essere più presente a casa.

I ricordi con Spalletti sono i migliori, perché Luciano mi ha voluto alla Roma. È uno che conosce molto di calcio, molto tattico, riesce con i suoi allenamenti a far fare il massimo ad ognuno, ha tanta personalità e mi sa che adesso è arrivato il momento che lui possa vincere ed essere protagonista con la vittoria dello scudetto.

La nostra Roma giocava bene a calcio, però le altre squadre erano molto forti. Quest’anno, invece, abbiamo una Juventus che non va molto bene e un Milan che va così e così. Il Napoli ha una storia bellissima ma non vince da tanto, è importante che le altre squadre non vadano bene.

Spalletti ha imparato tantissimo nei rapporti con i giocatori, nelle interviste riesce a farsi sentire bene per la forte personalità che ha. Lui ha fatto una bellissima esperienza all’estero, adesso il Napoli gioca benissimo grazie a lui. Si vede che è un tecnico pronto per vincere.

Meret? Il portiere è un ruolo molto particolare, stimo Luciano proprio per questo: ho giocato solo una partita con lui, ma mi ha insegnato tantissimo e non è semplice per un tecnico.

Osimhen e Careca? Parlare di Careca per un brasiliano è difficile, per me dopo Ronaldo è stato uno dei più forti. Careca aveva tantissima qualità, intelligenza e non penso possa essere paragonato ad Osimhen per come si gioca il calcio oggi. Dobbiamo aspettare un po’ per paragonare un mito come Careca con un giovane come Osimhen.”