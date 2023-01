Saccone: “Osimhen come Cavani, Spalletti riesce a migliorare tutti”

Corrado Saccone, ex preparatore atletico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo e ha parlato di Victor Osimhen e del Napoli.

Factory della Comunicazione

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Il Napoli sta benissimo e questo è segnale che la preparazione è stata azzeccata. I risultati non avvengono mai per caso e questo è merito anche dell’organico molto ampio di Spalletti, che aiuta a gestire tutte le forze in maniera ottimale. Nessun infortunio muscolare è stato registrato nell’ultimo periodo e in questo c’è molto della bravura dello staff medico e atletico del Napoli. Non è solo una questione di fortuna o che altro. L’anno scorso i tanti infortunati sono stati sinonimo anche di qualche errore, quindi ora si è fatto tesoro di quanto successo e avrà rimodulato i carichi in maniera ottimale.

Osimhen? E’ certamente uno dei migliori atleti passati per Napoli. Cavani quando è arrivato a Napoli ha avuto la stessa parabola del nigeriano, e ora la crescita fisica e tecnica di Osimhen è egualmente esponenziale. A lavorare con Spalletti si migliora sotto tutti gli aspetti.

Giocare ogni tre giorni? Preferisco sempre. Significa che la squadra lotta ancora su tutti i fronti. Spalletti ha ormai imparato a gestire certe cose, anche l’esperienza in Russia gli avrà dato una mano per gestire una lunga pausa come quella vissuta quest’anno”.