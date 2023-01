Padovan: “Non solo scudetto, il Napoli pensa anche alla Champions! Osimhen tra i migliori al mondo”

Giancarlo Padovan, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, e ha parlato di Napoli, scudetto e Champions.

Factory della Comunicazione

Di seguito le sue dichiarazioni:

“E’ riduttivo dire che il Napoli sia lì in alto perché abbia più voglia di vincere delle altre. La differenza sta nella qualità del gioco, per quanto domenica sera non abbiamo visto una squadra brillantissima. Gli azzurri sono sempre stati al di sopra del proprio livello, ma la Roma ha dato vita ad una partita molto bella. La qualità del gioco del Napoli, però, è eccezionale: per questo non è giusto limitarsi al campionato e alla vittoria dello scudetto, ma bisogna pensare anche alla Champions. E sono convinto che i calciatori ci stiano davvero pensando, provando a chiudere quanto prima il campionato.

Il Napoli è qualcosa in più di una mina vagante in Europa, affrontare gli azzurri è un problema serio per chiunque. Per me ci sta già nelle prime quattro di Champions, la metterei alla pari delle favorite. Osimhen? Se non è il miglior attaccante al mondo, è quantomeno secondo e lo è soltanto ad Haaland. Ha caratteristiche di una gazzella, sempre feroce e pronto a colpire. Con la Roma fa un gol eccezionale, il pallone non tocca mai terra. E tutto il suo corpo è un movimento splendido. Spesso sento dire che Osimhen sia sgraziato, quando in realtà è l’esatto contrario! Ha stile nel movimento, è quasi un ballerino e in velocità diventa imprendibile”.