Non era facile sostituire Koulibaly, ma ora c’è Kim nel cuore dei tifosi azzurri

Il Napoli di Spalletti sta facendo sognare e gara dopo gara il sogno diventa sempre più realtà. Tutti gli azzurri sono entrati a pieno titolo nel cuore dei tifosi napoletani, e ovviamente il più acclamato è Osimhen, ma c’è un altro giocatore che i tifosi partenopei hanno imparato ad amare. Sembrava impossibile sostituire Koulibaly, ma Kim ci è riuscito alla grande, e dagli spalti i cori sono solo per lui, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. “È straordinario il modo in cui questo sud coreano ha saputo far innamorare una città col suo faccione simpatico, ma soprattutto con la sua efficacia difensiva.

