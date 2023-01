Il Napoli ha scelto il sostituto di Lozano ed ha fissato il prezzo per Osimhen

In casa Napoli si pensa al presente, ma con uno sguardo al futuro, legato al tema del mercato estivo. La linea del club di De Laurentiis, sarà la stessa, abbassare sempre il tetto ingaggi, salary cup da 75 milioni, per restare in linea con i bilanci, ma essere competitivi ai vertici. Ad esempio, come riporta il Mattino, si pensa al dopo Lozano, visto che il messicano guadagna 4,5 milioni e difficilmente accetterà di scendere come ingaggio. Il sostituto potrebbe essere Adama Traorè del Wolverhampton, contratto in scadenza a Giugno. Sulla questione Osimhen AdL ha fissato il prezzo, ovvero 150 milioni, per cederlo, ma all’orizzonte non c’è nessun incontro per il rinnovo. Il nigeriano guadagna oltre 4 milioni, come Zielinski, quindi si penserà alla stagione in corsa, per poi attendere eventuali offerte irrinunciabili. Insomma il Napoli non cambia la politica dei bilanci, ma con in testa di essere sempre più forti in futuro.

