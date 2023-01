Colombo, CorSera: “Napoli ingranaggio meraviglioso, ed ha anche chiuso il saldo in positivo nel mercato precedente”

Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete. “Il caso Juventus? A mio avviso non sarà semplice per la Juventus, nonostante il comunicato rassicurante nei confronti dei tifosi diffuso ieri sera, ribaltare le motivazioni che sono state molto specifiche. Gli articoli a cui si fa riferimento sono soprattutto l’articolo 4 che riguarda la violazione della lealtà sportiva e il 31. L’elemento nuovo che ha consentito di far effettuare un nuovo procedimento sul discorso delle plusvalenze sono state le cose raccolte nell’inchiesta Prisma. Tutta una serie di intercettazioni di cui si è già ampiamente parlato e si riferiscono alle conversazioni tra Agnelli e Arrivabene che vengono definite autoaccusatorie. La situazione potrebbe essere paragonabile a Calciopoli. Le altre otto società? In quel caso si è percorsa l’ipotesi secondo la quale la Juventus ha messo in piedi “un sistema fraudolento”. Visto che le intercettazioni erano solo a carico della Juventus, le altre società sono state escluse da questo procedimento. Ora bisogna vedere cosa succederà nel plusvalenze bis in cui si guarderà ad altre squadre che hanno avuto a che fare con la Juventus in plusvalenze opache”.

“In questo momento mi sembra che il Napoli sia un ingranaggio meraviglioso dove tutto funziona alla perfezione e ha anche chiuso il saldo in positivo nel mercato precedente. È un aspetto che spesso indica un elemento virtuoso, è il Napoli è stato capace di prendere anche un grandissimo campione come Kvaratskhelia, quindi complimenti a Giuntoli”.