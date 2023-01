VIDEO – La gioia presidenziale, in auto, tra i tifosi…

Festeggia la squadra in campo, panchina compresa, festeggia il Maradona, festeggia anche il presidente De Laurentiis. Il patron si gode lo spettacolo dalla tribuna, seduto vicino al Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, poi festeggia via twitter postando la foto del tabellone luminoso con il punteggio di Napoli-Roma 2-1, accompagnata dagli applausi, infine festeggia…in auto. Evidente la “gioia presidenziale”… Accerchiato dai tifosi ADL non nasconde gioia e soddisfazione. Il video pubblicato, via twitter, dal giornalista napoletano Carlo Alvino:

Factory della Comunicazione