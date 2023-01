Spezia/Napoli: Luca Gotti potrebbe non essere in panchina

Nella prossima giornata di campionato, precisamente domenica 5 febbraio, il Napoli è atteso dalla trasferta ligure in quel di La Spezia, per il suo primo lunch match della stagione. Intanto, in mattinata, il tecnico degli spezzini, Luca Gotti è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per un problema alle anche presso istituto clinico Humanitas di Milano. Da qualche tempo l’allenatore, causa questo problema, aveva limitazioni in merito alla mobilità. L’intervento è perfettamente riuscito, ora il tecnico osserverà alcuni giorni di ricovero e fisioterapia, per questo motivo potrebbe non essere presente in panchina per la gara del suo Spezia contro il Napoli.

