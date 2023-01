SKY – La Roma ha deciso: Zaniolo è fuori rosa

Ha chiesto la cessione, ma non pare sia arrivate offerte adeguate. Il Milan, dapprima interessato, ha fatto marcia indietro. Il suo allenatore dice che non “si sente in famiglia alla Roma”, e adesso, attraverso Sky Sport, arriva la decisione del club giallorosso in merito al suo immediato futuro. La società capitolina avrebbe messo definitivamente Nicolò Zaniolo fuori rosa qualora non riuscisse a trovare una squadra in queste ultime ore di calciomercato. Con una possibile permanenza momentanea, per lasciare partire il numero 22 in estate bisognerà presentare un’offerta pari e uguale a quella fatta dal Bournemouth.

