Simeone è l’uomo dei 2-1: con lui sono arrivati 9 punti

La tribuna Posillipo lo accompagna con il coro “Cholito, Cholito, Cholito” al rientro negli spogliatoi: Simeone si gode il momento, dopo aver segnato un gol bellissimo che ha permesso agli azzurri di tornare a +13 sulla seconda. Specializzato nel gol del 2-1, come contro il Milan e la Cremonese, al Napoli ha fruttato 9 punti pesantissimi, risolvendo partite molto spinose. “Abbiamo fatto una grande partita, dovevamo chiuderla prima ma non ci siamo riusciti e contro una squadra così forte la paghi. Alla fine è venuta fuori una cosa incredibile. Questo gruppo è bellissimo anche fuori dal campo. Non mi sentivo molto bene, ma ho provato a dare tutto e ho fatto la cosa più bella che potessi. Sono contento. Il +13 significa che sono arrivati trapunti importanti, dovremo dimostrare che meritiamo ogni volta, faremo così ogni partita. Non avevo più forze alla fine: entrare nella ripresa non è facile, non hai il ritmo dei titolari, ho provato a fare il massimo e alla fine è venuto anche Spalletti da me“. Avere Simeone in panchina è una benedizione, perché entra sempre determinato. “100 gol dei Simeone in Serie A? Continueremo anche con i miei altri fratelli questa striscia“, scherza con il sorriso il Cholito.

Fonte: Il Mattino