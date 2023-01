Simeone: “Alla fine è venuta fuori una cosa incredibile”

Il Napoli ha battuto la Roma ieri sera al Maradona per 2-1, il primo gol lo ha segnato Osimhen, ma il secondo è andato in rete grazie al Cholito Simeone, subentrato proprio nel finale di gara al nigeriano. L’attaccante argentino ha così commentato la vittoria sui giallorossi: «Abbiamo fatto una grande partita, dovevamo chiuderla prima ma non ci siamo riusciti e contro una squadra così forte lo paghi. Alla fine è venuta fuori una cosa incredibile. Questo gruppo è bellissimo anche fuori dal campo. Non mi sentivo molto bene, ma ho provato a dare tutto, ho fatto la cosa più bella che potessi. Sono contento. Il +13 significa che sono arrivati tre punti importanti per noi, ma dovremo dimostrare che meritiamo ogni volta». L’emozione del finale, tutto da raccontare: «Non avevo più forze: entrare nella ripresa non è facile, non hai il ritmo dei titolari, ho provato a fare il massimo e alla fine è venuto anche Spalletti da me. È stato bello. Cento dei Simeone in Serie A? Continueremo anche con i miei altri fratelli questa striscia…».

Factory della Comunicazione