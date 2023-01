SERIE B FEMMINILE – Tris della Lazio, pari esterno del Cittadella

La 15ª giornata di Serie B, l’ultima del girone d’andata, si chiude con i successi di Lazio e Napoli in cima alla classifica, mentre rallenta il Cittadella, fermato sull’1-1 dalla Torres nel posticipo delle 18.00 e ora terzo a pari punti con Chievo e Ternana. Turno di stop per il Cesena, sconfitto in casa, il Brescia supera di misura il Trento. In fondo alla classifica sconfitta per le ultime tre, Tavagnacco, Trento e Apulia Trani.

Factory della Comunicazione

In questa terza domenica di Serie B del 2023 la Lazio capolista torna al successo dopo il ko rimediato nello scorso weekend con l’Hellas Verona: le biancocelesti espugnano 3-1 in rimonta il campo dell’Arezzo grazie alla doppietta di Fuhlendorff e alla rete di Palombi dopo l’iniziale vantaggio di Ceccarelli per le padrone di casa. 11° successo nel torneo per le Aquilotte di Catini, che restano prime in classifica a 35 punti, a +2 sul Napoli Femminile, che strapazza 6-0 il Tavagnacco. Sul campo delle friulane il match lo sblocca Pinna al 2’, Gomes raddoppia due minuti dopo e Del Estal cala il tris alla fine del primo tempo. Nella ripresa arrotondano il punteggio altri tre centri: prima Dulcic, poi Pinna e Del Estal, che si regalano una doppietta a testa.

Vincono, in questo turno, anche Chievo e Ternana, ora terze a 32 punti con il Cittadella, reduce dal pareggio 1-1 sul campo della Torres (a bersaglio Marenic per le padrone di casa, Begal per le granata). Il Chievo batte 1-0 in trasferta il Cesena grazie alla firma di Willis all’82; poker invece per le umbre in trasferta contro la San Marino Academy: autogol di Olivieri, gol di Spyridonidou, dell’ex Fusar Poli e di Massimino per le ospiti, autorete di Lombardo e momentaneo 2-2 di Menin per le sammarinesi.

Rallenta, dopo l’impresa contro la Lazio della giornata precedente, l’Hellas Verona, che non va oltre l’1-1 con il Ravenna. Pellinghelli porta avanti le scaligere al 18’ del primo tempo e al 18’ della ripresa Barbaresi pareggia il conto per le romagnole. Accorcia in classifica sulle due formazioni il Brescia, che centra la sesta vittoria in questo campionato battendo 1-0 il Trento (decisiva la firma di Brayda al 14’) e sale all’ottavo posto in graduatoria, a quota 22.

Nella parte bassa della classifica conquista tre punti pesantissimi il Genoa, che batte in rimonta l’Apulia Trani: rete di Riboldi per le padrone di casa, poi doppietta di Bargi e gol di Costi e Millqvist per il definitivo 4-1 rossoblù. Le liguri salgono a quota 14 in classifica, a +3 sulla zona retrocessione.

Risultati della 15ª giornata di Serie B Femminile 2022/23

Apulia Trani-Genoa 1-4

7’ Riboldi (A), 14’ Bargi (G), 21’ Bargi (G), 73’ Costi (G), 80’ Millqvist (G)

Arezzo-Lazio 1-3

17’ Ceccarelli (A), 51’ Fuhlendorff (L), 57’ Palombi (L), 86’ Fuhlendorff (L)

Brescia-Trento 1-0

14’ Brayda (B)

Cesena-H&D Chievo Women 0-1

82’ Willis (CH)

Hellas Verona-Ravenna 1-1

18’ Pellinghelli (V), 63’ Barbaresi (R)

Napoli Femminile-Tavagnacco 6-0

2’ Pinna (N), 4’ Gomes (N), 44’ Del Estal (N), 55’ Dulcic (N), 65’ Pinna (N), 82’ Del Estal (N)

San Marino Academy-Ternana 2-4

12’ aut. Olivieri (T), 25’ Spyridonidou (T), 40’ aut. Lombardi (SM), 51’ Menin (SM), 65’ Fusar Poli (T), 69’ Massimino (T)

Sassari Torres-Cittadella 1-1

Marenic (S), Begal (C)

Programma della 16ª giornata di Serie B Femminile 2022/23

Domenica 5 febbraio

Brescia-Lazio

Cesena-Cittadella

H&D Chievo Women-Apulia Trani

Napoli-Trento

Ravenna-Ternana

San Marino Academy-Arezzo

Sassari Torres-Hellas Verona

Tavagnacco-Genoa