SERIE A – Napoli-Roma 2-1, i top e il flop della squadra azzurra

Ieri sera il Napoli ha affrontato la Roma al “Maradona” per la prima del ritorno. Inizio di gara non semplice dove i giallorossi pressano, anche se è Kvaratskelia a sfiorare la rete del vantaggio. Il gol arriva dal cross del georgiano e Osimhen stoppa e calcia al volo, imparabile per Rui Patricio. La partita resta incerta, anche se gli ospiti spingono alla ricerca del pari. Meret salva a fine primo tempo su Spinazzola. Il portiere friulano si supera sul colpo di testa di Cristante. I partenopei vanno vicini al 2-0 con Lozano, ottima la parata di Rui Patricio. Il pari della Roma è realizzato da El Sharaawy difesa azzurra non attenta. Nel finale però Spalletti si gioca le carte Raspadori e Simeone. Il “Cholito” con un tiro imparabile, batte il portiere avversario. Nel finale sfiora la terza rete l’ex Sassuolo, ma para Rui Patricio. Un successo che crea un solco ancora incolmabile ed ora la sfida contro lo Spezia. Ecco le pagelle del big-match.

Factory della Comunicazione

Top

Meret 6,5 – Il portiere azzurro è stato anche stasera decisivo. Ad eccezione di un’uscita nella ripresa, ma poi è strepitoso su Spinazzola, ma soprattutto su Cristante da pochi passi. Anche stasera c’è il suo zampino.

Kim Minjae 6,5 – Se si esclude il quasi autogol ad inizio gara, per il resto non perde un duello aereo su Abraham. Bene anche in chiusura ad inizio ripresa. Partita come sempre attenta, meglio rispetto a Salerno.

Mario Rui 7 – Il laterale mancino portoghese anche stasera non ha sbagliato nulla. Lotta su tutti i palloni e fa partire l’azione del primo gol azzurro. Calciatore che ormai è diligente e molto preciso.

Lobotka 6,5 – Lo slovacco in mezzo al campo è come sempre cercato dalla squadra. Bene in fase d’impostazione e va in area a dare una mano alla squadra. Pochi errori e sempre attento fino alla fine.

Zielinski 6,5 – Il polacco stasera ha giocato con grande dedizione, anche se ogni tanto cerca la finezza. Primo tempo sfiora la rete. Nella ripresa da una mano in difesa ed è suo l’assist per il gol del Cholito.

Lozano 6,5 – Il messicano ha disputato una gara molto positiva, dove non solo spinge ma da una mano anche in fase difensiva. Sfiora il gol nella ripresa. Sul gol della Roma, si perde El Sharaawy, ma poi arriva il successo ed è festa.

Osimhen 7,5 – Il nigeriano è come sempre una furia devastante. Splendido gol del vantaggio dove stoppa e calcia in porta. Per il resto lotta con tanta vigoria, sfiora la doppietta e mette la palla al centro per Kvaratskelia. Cercano di fermarlo ma lui è inarrestabile.

Simeone 7 – Il “Cholito” è come sempre l’uomo della provvidenza. Entra lotta e si sacrifica, poi come contro Milan e Cremonese, segna la rete decisiva. Una gioia indescrivibile e la tifoseria urla con lui.

Kvaratskelia 6,5 – Anche stasera il georgiano è davvero in serata. Sfiora il gol, dove Rui Patricio salva in angolo. Splendido il cross per Osimhen e nella ripresa va vicino alla rete personale. Esce a metà ripresa e come sempre è boato per lui.

Flop

Anguissa 5,5 – Il camerunense gioca un discreto primo tempo, dove prova a tamponare le azioni della Roma. Nella ripresa appare poco attento e in alcuni momenti svagato. Ancora non è costante, ma la squadra vince, perciò c’è tempo per rifarsi.

A cura di Alessandro Sacco