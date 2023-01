Serie A: Lazio – Fiorentina (1-1), frenata biancoceleste, rammarico viola

All’Olimpico è andata in scena Lazio-Fiorentina. I biancocelesti alla ricerca della continuità dopo la straripante vittoria ai danni del Milan, i viola alla caccia di un risultato positivo dopo prestazioni sottotono.

I padroni di casa passano però rapidamente in vantaggio con il gol di Casale frutto di una mischia in area di rigore, con il tiro che lascia Terracciano inerme, per il vantaggio biancoceleste all’ottavo minuto. Fiorentina che prova a rendersi pericolosa in un crescendo progressivo, fino al gol nella ripresa con Nico Gonzalez. Da quel momento il pallino del gioco lo ha mantenuto la squadra di Italiano, sfiorando addirittura il colpaccio del raddoppio durante i minuti finali con una traversa incredibile di Milenkovic. Rammarico viola per una partita che ha visto un’ottima prestazione del portiere biancoceleste Provedel, impegnato in molte occasioni.

Lazio-Fiorentina 1-1

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj (26’st Lazzari); Milinkovic-Savic, Cataldi (18’st M.Antonio), Luis Alberto (18’st Vecino); Pedro (26’st Immobile), Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri (40’st Igor), Biraghi; Bonaventura (28’st Mandragora), Amrabat, Kouame (1’st Kouame), Barak, Gonzalez (28’st Ikone), Jovic (40’st Cabral). All. Italiano

Arbitro: Colombo

Marcatori: 8’st Casale (Laz), 4’ st Nico Gonzalez (Fio)

Ammoniti: 40’pt Kouame (Fio), 47′ pt Zaccagni (Laz), 22’ st Saponara (Fio), 23’st Amrabat (Fio), 45’+3 Immobile (Laz)

A cura di Dimitri Rossi