S. Schwoch, ex calciatore Napoli: “Ci sono dei giocatori che hanno entusiasmato”

Radio CRC è intervenuto Stefan Schwoch, ex calciatore del Napoli: “Anche chi non tifa Napoli a vederlo giocare fa riconciliare col calcio, come avveniva con Sarri. Quest’anno vincerà lo scudetto, guadagna punti anche quando non gioca, le altre non vincono più. Questo scudetto si tingerà d’azzurro con grande merito e sarà figlio di una programmazione che va avanti da tempo. Il Napoli ha trovato dei giocatori che hanno entusiasmato. Il Cholito l’anno scorso ha segnato 17 gol senza rigori non giocando in una squadra che era nei primi posti. Se vuoi lottare per vincere lo scudetto devi avere una rosa di questo tipo nella quale quando entrano quelli che sostituiscono i cosiddetti titolari, non li fanno rimpiangere. Simeone è una prima punta come Osimhen con caratteristiche diverse. Raspadori il suo massimo lo rende quando davanti ha un punto di riferimento. L’anno scorso al Sassuolo giocava in questo modo qui. Faceva l’esterno dei tre d’attacco. Quello è il ruolo che può fare Raspadori, come può fare il sottopunta o all’occorrenza la punta centrale. Le inseguitrici? non credo abbiano detto addio al al sogno di raggiungere il Napoli, ma va detto che il Napoli è troppo superiore. Non vedo le altre squadre in grado di poter inanellare dieci vittorie consecutive. Io sono convinto che già da un bel po’ ci siamo accorti che il Napoli gioca bene, la Juventus anche quando ha vinto quelle partite consecutivamente non ci credeva di poter raggiungere il Napoli. È giusto che le inseguitrici pensino alla qualificazione in Champions League, penso sia quello l’obiettivo dal momento in cui il campionato è finito. Il Napoli arriva a questo traguardo con l’organizzazione della società che ha sbagliato poco e niente. Per esempio se la Sampdoria vince lo scudetto, è difficile possa continuare per anni, il Napoli invece è diverso, può farcela. Nei prossimi anni Inter e Juve potrebbero tornare a vincere lo scudetto perché stanno pochi anni senza vincerlo”.

Factory della Comunicazione

Fonte: Radio CRC