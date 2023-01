PRIMAVERA 1 – Napoli-Empoli 1-1, Pesce evita la sconfitta e zona retrocessione allargata

Questo pomeriggio al Centro Sportivo “G. Piccolo” di Cercola si è giocata la sfida valevole per la sedicesima giornata del campionato Primavera tra il Napoli e l’Empoli. Dopo un primo tempo combattuto, i toscani passano in vantaggio con Bucasil che sfrutta al meglio il cross di Ekong e con un tocco fino batte Boffelli. Gli azzurrini pareggiano con il neo entrato Pesce che con un acrobazia supera il portiere ospite su assist di Spavone. La classifica per la squadra di Frustalupi è terz’ultimo con 17 punti ma è allargata per la zona retrocessione. Prossimo turno sarà sul campo dell’Inter.

NAPOLI: Boffelli, Barba, D’Avino, Obaretin, Marchisano (75′ Pesce), Spavone, Alastuey, Acampa (88′ Giannini) Boni, Salhi, Rossi (63′ Koffi). All. Frustalupi

La classifica: Roma 32, Torino 30, Frosinone 29, Lecce 27, Sassuolo 27, Cagliari 26, Fiorentina 26, Juventus 25, Empoli 24, Bologna 24, Verona 21, Inter 18, Sampdoria 18, Atalanta 17, Milan 17, Napoli 17, Udinese 11, Cesena 5.

