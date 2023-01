P.Ziliani ( Il Fatto Quotidiano ): “Ormai è certo, retrocessione in Serie B o C per la Juventus e 7 anni fuori dall’Europa! Radiazione ipotesi concreta”

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha pubblicato un’importante aggiornamento sul proprio Twitter subito dopo il comunicato delle motivazioni FIGC in merito al meno 15 inflitto in classifica alla Juventus.

Factory della Comunicazione

Di seguito le foto e i vari post:

“Saranno i giudici a determinare la nuova sanzione, ma quel che è certo è che il prossimo campionato la Juventus non lo giocherà in Serie A. Dalla retrocessione in Serie B o in Serie C fino a un provvedimento di radiazione è tutto possibile vista la gravità dei reati.

1 40 tesserati saranno squalificati in automatico per almeno un mese. Sul capo della Juventus si abbatterà una tempesta di ammende che potrebbe superare, e non di poco, il centinaio di milioni. Il titolo conquistato nel 2020 in piena illiceità potrebbe essere revocato.

Già alla luce delle motivazioni rese note oggi in cui la Corte sostiene che “i bilanci della Juventus semplicemente non sono attendibili” forte della montagna di prove documentali ricevute da Torino, la UEFA escluderà la Juventus dalle coppe per alcune stagioni.

Un’esclusione che scatterebbe solo al momento del primo piazzamento della Juventus nei primi 6 posti del campionato di serie A, quindi non prima di 2-3 anni nel caso di retrocessione in B o in C. Ciò significa addio all’Europa per almeno 6-7 anni”.