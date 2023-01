Napoli-Roma, buona direzione di Orsato, ma Mou chiede spiegazioni all’arbitro

Il Napoli e la Roma si sono affrontate ieri sera al Maradona per la ventesima di campionato di Serie A. Gli azzurri hanno battuto i giallorossi per 2-1, gol di Osimhen e Simeone dopo una gara combattuta da entrambe le parti. A dirigere la gara c’era l’arbitro internazionale Daniele Orsato. La Gazzetta dello Sport analizza la direzione del fischietto di Schio. “Orsato solitamente lascia correre molto: nei primi dieci minuti di partita, il direttore di gara sottolinea e fischia ben 6 falli. Un calmante nel pronti-via. Nel primo tempo, due dubbi: il primo riguarda (26’) un intervento di Cristante su Osimhen, l’ammonizione poteva scattare. Così come al 38’, quando ricadendo in un duello aereo Kim colpisce (pur senza dolo) Abraham sul volto. E sarebbe proprio su quell’episodio che Mourinho, poco prima di rientrare per la ripresa e nel tunnel, chiede spiegazioni a Orsato che argomenta e chiede il perché di alcune proteste dopo «un primo tempo così tranquillo». Nella ripresa, check del Var (Di Paolo) al 6’ in area del Napoli: la palla inzuccata da Cristante colpisce testa e spalla di Osimhen, quindi non il braccio. Giusti i gialli a Osimhen stesso ed El Shaarawy. Gol regolari”

