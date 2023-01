Lozano: “La competizione interna ci aiuta a tenere il livello alto”

Ha fatto ammattire Ibanez, ha sfiorato un gran gol ed ha partecipato attivamente alla manovra azzurra. Il Chucky Lozano è uscito stremato dal campo. «La competizione interna è molto importante, è forte e ti aiuta a tenere il livello alto, è bellissimo lottare giorno per giorno, tutti dobbiamo farci trovare pronti per giocare. Cosa fa la differenza? Gli uomini che entrano in campo fanno sempre bene, abbiamo segnato tanti gol ed il mister dice che la panchina può essere importante e contro la Roma chi è entrato ha fatto benissimo. Penso che sia bello quando decidono la partita i giocatori entrati dalla panchina», ha detto a Dazn nel dopo partita. Lozano ha giocato nell’abituale posizione di esterno destro del tridente di attacco. «Non so dove mi piace di più giocare, ora gioco a destra e devo farlo nel modo migliore possibile».

Factory della Comunicazione

Lui, come tutti, come il suo allenatore, resta con i piedi per terra. «Quanto sentiamo vicino lo scudetto? La strada è lunga, dobbiamo lavorare molto e ragionare partita dopo partita, andare avanti così fino all’ultimo: è molto importante restare concentrati». Un altro passo importantissimo contro la Roma, concetto confermato dal Chucky. «Questa partita era molto difficile, forse una delle più difficili di questa stagione».

Il Mattino