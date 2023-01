La dura legge di Victor: ha risparmiato solo l’Inter

Osimhen ha stabilito una legge: segna a ogni partita, si è salvata solo l’Inter nel 2023 in campionato. Quello che impressiona non è più la costanza di rendimento, ma la qualità: contro la Roma stop di petto, palleggio di coscia e sassata sotto la traversa. Andrebbe messo in loop nelle scuole calcio, non lascia scampo a nessuno se gli lasci qualche metro di libertà: chiedere a Smalling e Ibanez, che già non potevano fare altro che restare a guardare Osimhen nel gol del vantaggio all’Olimpico. Il suo compagno di reparto, Kvaratskhelia, confeziona un altro assist per il nigeriano: si trovano sempre, non ha nemmeno bisogno di vedere dove sia Osimhen, perché sa che ci arriverà comunque. Merito sicuro di Spalletti un’intesa così, perfezionata partita dopo partita.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino