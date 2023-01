Il segreto del Napoli di Spalletti è che tutti sono protagonisti, dai titolari alle “riserve”

Ancora una notte magica per il Napoli di Spalletti che rifila due gol alla Roma di Mourinho al Maradona battendo i giallorossi e portandosi così a più tredici punti dalla seconda in classifica. In attesa di riprendere la Champions il Napoli sta facendo sognare i tifosi azzurri, ma qual è il segreto di questo gruppo? Il Mattino prova ad analizzare il segreto di Spalletti. “Simeone pesca il jolly a quattro minuti dal 90esimo: controlla il passaggio filtrante di Zielinski, si sposta la palla dal destro al sinistro e l’infila all’incrocio dei pali. Il Napoli vince ancora e ora il vantaggio sulla seconda, l’Inter, sale a +13. Un’altra serata magica per la squadra di Spalletti che la spunta al termine di una gara durissima contro la Roma tirando fuori tanto carattere oltre allo straordinario tasso tecnico. La vittoria del gruppo dove sono tutti determinanti da Osimhen, straordinario lottatore e autore del primo gol, a Simeone entrato al suo posto che firma il 2-1 decisivo. Tutti grandi protagonisti nel Napoli di Spalletti: chi parte dal primo minuto e chi entra dalla panchina, una squadra dalle mille risorse e dalle infinite soluzioni”.

Factory della Comunicazione

Fonte foto SSCN