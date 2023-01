Il Napoli spezza un tabù che durava dal 1990

Non c’è trucco e non c’è inganno, questo Napoli è ufficialmente favorito per il prossimo scudetto. Dopo l’ennesima vittoria ieri sera contro la Roma al Maradona, aggiunge altri tre punti ai 50 già accumulati finora, e staccando l’Inter seconda con ben 13 punti. Oggi La Gazzetta dello Sport scrive in merito alla striscia di vittorie a Fuorigrotta che non succedeva dal 1990. “Il Napoli ha vinto gli ultimi otto incontri al Maradona in campionato, la sua striscia più lunga di successi interni in una singola stagione della competizione dal periodo tra dicembre 1989 e aprile 1990 (11). Prima della Roma, andando a ritroso, a Fuorigrotta sono stati sconfitti Juventus, Udinese, Empoli, Sassuolo, Bologna, Torino e Spezia. L’ultima a fare punti a Napoli è stata il Lecce con l’1-1 del 31 agosto”.

